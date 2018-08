Si sblocca il caso Diciotti, scendono tutti i migranti. Salvini indagato: "Non ci fermeranno"

Sono sbarcati i 137 migranti a bordo di nave Diciotti. Dopo l'identificazione, il trasferimento nell'hot-spot di Messina in attesa della distribuzione tra Chiesa Italiana, un centinaio, Albania e Irlanda, una ventina ciascuno. Indagato il vice premier e ministro dell'Interno Salvini, assieme al suo capo di gabinetto, per le vicende della nave Diciotti. Dovrà rispondere di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio. Gli atti al Tribunale dei ministri. Il capo del Viminale definisce una vergogna l'indagine: 'Difendo i confini del Paese, non ci fermeranno'.



Di Maio: "Governo compatto, si assume la responsabilità politica delle scelte fatte"

'In questi giorni non è mancata la compattezza del Governo. Devo ringraziare il ministro degli esteri Moavero e il premier Conte perchè abbiamo fatto un gioco di squadra che sarà molto importante per le altre emergenze. Siamo stati compatti sulla linea da tenere, anche perché bisognava contrattare con altri Paesi. Il Governo è stato ed è compatto sulle decisioni prese'. Lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio che spiega: il ministro Salvini vada avanti perché non ha violato il codice etico del contratto e dei Cinque stelle. Il Governo si assume la responsabilità politica delle scelte fatte sul caso della nave Diciotti ma c'è 'pieno rispetto' per l'azione della magistratura per cui non dobbiamo 'attaccare' i pm che indagano. Silvio Berlusconi parla di 'vicenda assurda e inconsistente'.