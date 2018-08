Rimini: torna lo sconto del 50% per i trasporti per studenti con requisiti

Anche per il prossimo anno scolastico, a Rimini gli utenti del servizio di trasporto scolastico che posseggono i requisiti, possono richiedere la riduzione del 50% del costo dell'abbonamento al trasporto scolastico. Si tratta di una opportunita' di risparmio rivolta alle famiglie residenti nel Comune di Rimini che hanno almeno tre under 14 e con Isee non superiore a 25.000 euro. La riduzione del 50% del costo dell'abbonamento al trasporto scolastico potra' essere ottenuta inoltrando una domanda all'Ufficio Diritto allo studio entro il prossimo 10 ottobre. La richiesta potra' essere presentata tramite consegna a mano, servizio postale, via e-mail, oppure scrivendo all'indirizzo dirittoallostudio@comune.rimini.it o inviando un fax al numero 0541/704740, allegando la copia di un documento di riconoscimento.



Per informazioni e' possibile rivolgersi al Dipartimento Servizi alla Persona (Settore Diritto allo Studio e Servizi Amministrativi Pubblica Istruzione), chiamando l'Ufficio Diritto allo studio (via Ducale 7) al numero 0541-704752. Oppure telefonando all'Urp-Ufficio Relazioni col Pubblico al numero 0541-704704, nei seguenti orari: 8-13 dal lunedi' al sabato e 14-17 il martedi' e il giovedi'. La scheda informativa e il modulo per la domanda sono consultabili al seguente link: http://bit.ly/TrasportoScolastico2018-19.