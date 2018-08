Inclusione, il laboratorio innovativo de La Cantera, 'oasi' di Marina Centro

Il servizio a cura degli inviati speciali di TV TUTTI

A Marina Centro di Rimini nel pomeriggio c'è stato un grande evento dedicato all'inclusione. Protagonista La Cantera, un laboratorio di lavoro e tirocinio formativo rivolto a persone con disabilità intellettiva, alla prova con la gestione di un bar e di clienti. Dal progetto Autism Friendly Beach, nato nel 2013 grazie all’associazione Rimini Autismo, al progetto Marina C’Entro, nato nel 2017, dove il consorzio Rimini Mare, formato dai bagnini degli stabilimenti dal 19 al 28, ha aperto una nuova esperienza di lavoro rivolta a persone con fragilità sociali e disabilità intellettiva, in collaborazione con la cooperativa Il Millepiedi di Rimini, l’Associazione Crescere Insieme, la Fondazione En.A.I.P. e, quest’anno, con il contributo della onlus riminese Rimini For Mutoko. Il servizio è a cura della redazione Tv Tutti, progetto avviato da San Marino Rtv con Rimini Autismo e Crescere Insieme