Maurizio Costanzo e i suoi 80 anni

Una vita a fare domande ai personaggi che si sono succeduti nel suo salotto al Maurizio Costanzo Show. Oggi festeggia il suo 80esimo compleanno , che coincide anche con l'anniversario di matrimonio con Maria De Filippi

Oggi Maurizio Costanzo compie 80 anni.

Una vita al servizio del giornalismo. Gli esordi nella carta stampata già a diciotto anni, poi la radio e la tv: in video da 42 anni. Non solo, anche scrittore, critico, direttore artistico di teatri e imprenditore, ma soprattutto inventore del talk show all'italiana come Bontà Loro o Maurizio Cstanzo Show.

Non si contano le domande ai tanti personaggi che si sono succeduti nel suo salotto e che hanno fatto la Storia. Non si pente di nulla, anche se ha solo un rammarico: non aver mai intervistato un Papa.

Non riesce ancora a smettere di fare tv e interviste. Ed è con questo spirito che elenca gli impegni per la prossima stagione: "A settembre riparte in seconda serata su Canale 5 L'intervista, con un primo ciclo che si alternerà con sei serate del Costanzo show".

Non solo candeline per oggi, ma doppi festeggiamenti anche per l'anniversario di matrimonio con la conduttrice Maria De Filippi, al suo fianco da 26 anni e a cui dedica parole di affetto: “Sono arrivato a questo traguardo in salute e facendo il lavoro che ho sempre sognato. Non amo festeggiare i compleanni, ma pensandoci un regalo lo vorrei: che Maria non smetta mai di volermi così bene".