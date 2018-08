Renzo Piano dona a Genova un progetto per rifare il Ponte

Renzo Piano dona a Genova un'idea per il nuovo ponte sulla città ed è pronto a farsi carico del progetto. L'archistar ha portato un plastico in Regione LIguria dove ha incontrato il presidente Toti: 'Dal 14 agosto non penso ad altro. Fare presto, ma non in fretta', dice il senatore a vita. Intanto, è scontro su chi dovrà rifare il ponte. 'Autostrade metta i soldi, a ricostruire ci pensa lo Stato', dice il ministro Toninelli che pensa all'intervento di Fincantieri-Cdp. Di Maio attacca Benetton: 'Fuori i 'prenditori' dallo Stato', dice e chiede di pubblicare i nomi di politici e giornali 'finanziati in questi anni'.

Continua il lavoro degli inquirenti a Genova: 'Abbiamo un consistente numero di reperti utili per accertare le cause del crollo', ha detto il procuratore. Venerdì i Cda di Autostrade e Atlantia per la risposta al governo dopo la procedura per la

decadenza della concessione.