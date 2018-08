Usot sposa il Natale di Nextime e Mara Verbena

Usot sposa il progetto Nextime Eventi - Mara Verbena, per il prossimo Natale delle Meraviglie. L'Unione degli operatori turistici, al contrario di quanto affermato ieri dall'Usc che lamentava un modus operandi “senza condivisione”, parla di "intenso lavoro agostano in collaborazione con l’Ufficio del Turismo e la Segreteria di Stato al Turismo" e promuove il concept “ ACCENDI L’EMOZIONE ” che, scrive, promuove innovazione e tradizione. Dopo aver valutato i tre diversi progetti, tutti sammarinesi, Usot, Usc e Osla hanno suggerito che ci fosse una sinergia tra gli interlocutori, che ha portato da tre a due i progetti definitivi.



A quel punto, prosegue la nota, valutati i criteri di esperienza pluriennale in eventi , la capacità organizzativa e finanziaria e la forza del Concept “Natale a San Marino : Accendi l’emozione”, Usot ha aderito al progetto Nextime Eventi -Mara Verbena, chiedendo un ampio coinvolgimento dei Partner Istituzionali, delle Associazioni di Categoria e dei migliori attori presenti sul territorio