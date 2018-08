Verna (Ordine Giornalisti): "Siamo a disposizione della Consulta per l'Informazione"

Il presidente si è insediato lo scorso ottobre: "Da cambiare le modalità di accesso alla professione"

Carlo Verna, presidente dell'Ordine dei Giornalisti dallo scorso ottobre, si dice più che disponibile ad aprire un dialogo diretto con la Consulta per l'informazione sammarinese.



L'Ordine dei giornalisti in Italia ha cambiato volto, Carlo Verna, per sei anni già segretario Usigrai, sindacato dei giornalisti Rai, è diventato presidente dallo scorso ottobre. Promette totale collaborazione con la Consulta per l'informazione di San Marino.

Una riforma non è più rinviabile, conferma infatti, la professione è cambiata così come le sue modalità di accesso.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Carlo Verna presidente Ordine giornalisti italiani