29 agosto 1982: storica visita di papa Giovanni Paolo II a San Marino

"Se mi sbaglio mi corrigerete": sono le prime parole di Giovanni Paolo II, il giorno dell'elezione al soglio pontificio.



il 29 agosto del 1982 la storica visita di Papa Wojtyła a San Marino. Si trattava del primo pontefice nella piccola Repubblica.

Atterrò a Fonte dell'Ovo dove fu ricevuto dalle massime autorità dello stato.



"La storia di questa antichissima e singolare Comunità, - disse nel suo discorso - a chi la ripercorra anche solo fugacemente, offre la fedele presenza di un valore fondamentale, quello della libertà, divenuto radicato modo di pensare e di vivere dei suoi abitanti. Proprio tale valore amo richiamare e pubblicamente esaltare in questo incontro, invitando a considerare, prima ancora degli aspetti politici, quelli morali e l’intima sua radice spirituale".



Giovanni Paolo II, nato Karol Józef Wojtyła, si distinse nei suoi quasi 27 anni di pontificato per i viaggi continui, la sfida ai regimi dittatoriali e alla mafia e i canti allegri coi giovani. La sua lotta al parkinson fu sotto gli occhi di tutto il mondo e lo accompagnò durante i suoi ultimi anni di pontificato. Fu amatissimo dai credenti, che dopo la sua scomparsa iniziarono ad intonare il coro di "Santo subito".



La santificazione arrivò il 27 aprile 2014, con una solenne cerimonia in Piazza San Pietro tenuta da Papa Francesco, alla presenza del papa emerito Benedetto XVI.