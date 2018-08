Car-T: la prima terapia anti tumore con le cellule del paziente

Il direttore scientifico dell'Istituto Tumori della Romagna, Giovanni Martinelli parla del nuovo trattamento

Arrivano buone notizie per la lotta contro i tumori: è di ieri la notizia del via libera europeo a "Car-T", il trattamento cellulare per la cura di linfoma e leucemia.



In video l'intervista a Giovanni Martinelli, direttore scientifico dell'Istituto Tumori della Romagna.