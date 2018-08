Città: tutto pronto per la “La Via in Festa”

Una cena a lume di candela in una location insolita: via Gino Giacomini in Città. I commercianti e gli studi della zona invitano tutti i cittadini a “La Via in Festa”, un percorso gastronomico e non solo, che si snoda lungo la strada tra le varie attività presenti. Il Voucher ha un costo di 10 euro. La serata sarà allietata da musica dal vivo con la band “B. Killers” insieme a giochi per intrattenere i più piccoli.