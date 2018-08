3 settembre: il Parcheggio 9 sarà gratuito per i sammarinesi

In occasione delle celebrazioni della Festa di San Marino e di Fondazione della Repubblica del 3 settembre, l'Ufficio Turismo comunica che al parcheggio n.9 tutte le auto con targa sammarinese potranno parcheggiare gratuitamente.



L'ufficio comunica anche che dalle ore 14 fino al termine dei consueti fuochi d'artificio l'accesso al parcheggio sarà consentito solo da Via Napoleone Bonaparte e non da Via Gino Giacomini.