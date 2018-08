"Eccellenza dei Castelli": inaugurata la mostra dai Capitani Reggenti

I Capitani Reggenti hanno inaugurato, a Palazzo Pubblico, la mostra fotografica relativa all'evento “L’Eccellenza dei Castelli”, promossa dagli stessi Capi di Stato in collaborazione con le Giunte. Passeggiate nei Castelli per conoscere le ricchezze storiche, ambientali e paesaggistiche e che hanno riservato non poche sorprese, consentendo di scoprire aspetti di interesse per gli stessi residenti.



La mostra – resa possibile grazie anche al contributo dell’Associazione Fotoamatori - si potrà visitare fino al 26 settembre quando la Reggenza riceverà in udienza pubblica i Capitani di Castello e le rispettive Giunte. Un modo per sottolineare il significato dell’iniziativa ed esprimere ai rappresentanti delle realtà locali per l’impegno nella realizzazione dell'Eccellenza come nell’adempimento del loro mandato istituzionale.