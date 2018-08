Ospedale, ortopedia: Lorenzo Ponziani è il nuovo primario

Il Congresso ha nominato Lorenzo Ponziani, attuale Direttore di Ortopedia e Traumatologia presso l’Ospedale Ceccarini di Riccione. Ricoprirà l'incarico dal primo ottobre.



Ieri, invece, si sono svolti i colloqui per il Direttore UOC Farmaceutica. Si sono presentati in 18, di cui 9 sammarinesi. La proposta di nomina approderà sul tavolo del Congresso il 4 settembre.



Il 24, invece, il concorso per medici di ortopedia. Fra le 6 domande pervenute c'è anche una sammarinese. Tre i posti disponibili.



MF