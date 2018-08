San Marino Città: è stata proprio una "Via in festa"

Tanta gente per strada, file agli stands, parcheggi pieni. Questa terza edizione della "La via in Festa" va in archivio col sorriso. Bilancio positivo infatti per l'iniziativa dei Commercianti e degli Studi di Via Gino Giacomini, animati dalla voglia di far riscoprire un percorso gastronomico e non solo, che si snoda lungo una delle arterie principali del Centro. Presentando anche le attività che la animano, tutte rigorosamente aperte.



Con l'imbrunire la via si è riempita poco a poco, fino a rendere difficile il passaggio anche a piedi con una atmosfera allietata dalla musica della band "B. Killers"