31 agosto: Giornata mondiale contro l'overdose

Aumentano i decessi in Italia

È un killer silenzioso, parlarne puo' salvare vite. Con questo ed altri slogan torna il 31 agosto la Giornata mondiale contro l'overdose. Lanciata nel 2001, a Melbourne, in Australia, la giornata e' diventata un appuntamento fisso a cui aderiscono ogni anno organizzazioni non governative e governi di diversi paesi per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema.



Dal 2012, l'International overdose Awareness Day e' coordinato dal Penington Institute, un'organizzazione non profit australiana, ma in giro per il mondo sono diverse le iniziative organizzate per informare i cittadini. In Italia, Forum Droghe e Fuoriluogo hanno deciso di aderire a questa campagna e quest'anno, oltre all'attivita' su Fuoriluogo.it e sui social, e' stata organizzata anche una diretta Facebook da Torino, che servira' anche a presentare la campagna "Mai senza Naloxone" promossa da Forum Droghe e Itardd, a cui hanno gia' aderito Sitd e FederSerd. "Si trattera' di una carovana, composta da consumatori, operatori di bassa soglia, medici e ricercatori - spiegano gli organizzatori - che tocchera' 5 tappe in tutta Italia con l'obiettivo di promuovere e sostenere la buona pratica di consegna del Naloxone". Nonostante sia considerato un "farmaco salvavita" in caso di overdose da oppiacei, secondo gli organizzatori della campagna, non e' cosi' facile da reperire, non e' disponibile in tutte le farmacie e sono pochi anche i SerD che lo distribuiscono agli utenti. In Europa, intanto, i casi di decessi per overdose sono tornati a crescere.



Secondo gli ultimi dati forniti dall'Osservatorio europeo sulle droghe di Lisbona, nel 2016 nei paesi dell'Unione europea ci sono stati oltre 7,9 mila morti per overdose. Tuttavia, se si contano anche i decessi registrati in Norvegia e Turchia, il numero di morti supera le 9,1 mila unita', con un incremento del 4 per cento rispetto ai dati del 2015 (8,7 mila casi). In Italia, i dati sui casi di decessi droga correlati sono contenuti nell'ultima Relazione al Parlamento sulle tossicodipendenze disponibile (ovvero quella del 2017, poiche' la Relazione del 2018 non e' ancora stata pubblicata, sebbene la pubblicazione deve avvenire entro il mese di giugno): nel 2016, sul suolo italiano, i decessi droga indotti sono 266. "Di questi l'89,8% sono riferiti a persone di genere maschile - si legge nella Relazione dello scorso anno -, il 5,6% a persone di nazionalita' straniera e il 51,8% a persone con eta' maggiore di 39 anni.



Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Lombardia sono le regioni in cui si sono osservati piu' decessi per overdose nel 2016.



Confrontando, su GeOverdose.it, i dati del 2018 con quelli del 2017 (comparando lo stesso periodo, ovvero da gennaio ad agosto), la mappa online mostra un incremento dei decessi per overdose nel 2018. Nello stesso periodo del 2018, lo scorso anno si contavano 118 decessi per overdose. Durante tutto il 2017, secondo la mappa online, invece, ci sono stati 195 decessi.