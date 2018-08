È festa al Residence La Fiorina

Un pomeriggio in allegria per concludere la bella stagione al Residence La Fiorina.

Come ogni anno in questo periodo ha avuto luogo al Residence la Festa di Fine Estate, per un momento conviviale dedicato agli ospiti e i familiari.

Per l'occasione si sono presentati anche amici, volontari e le federazioni dei pensionati.

Pomeriggio partito con il laboratorio di magia di Silvano e il suo spettacolo.

A seguire la musica con il Duo Zonzini e infine apericena con tutti gli ospiti del pomeriggio.