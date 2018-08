Ponte Genova: le controdeduzioni di Autostrade e Atlantia

E' iniziato poco dopo le 10 il cda di Autostrade ed Atlantia. La società dovrà finalizzare la relazione attesa dal Mit per domani. Sul tavolo entro il primo settembre una dettagliata relazione circa il crollo del ponte a Genova, "nella quale - si specifica- sia fornita chiara evidenza di tutti gli adempimenti posti in essere per assicurare la funzionalità dell'infrastruttura in questione e prevenire lo specifico evento accaduto". La lettera di contestazione, inviata lo scorso 16 agosto dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti ad Autostrade per l'Italia con cui si avviava la procedura per la caducazione della concessione, come previsto dalla Convenzione, concede 15 giorni di tempo alla societa' per far pervenire le proprie controdeduzioni. Del resto anche ieri, in audizione il ministro Danilo Toninelli aveva detto che entro il 1 settembre e' attesa la risposta del gruppo. Il via ai lavori sarebbe possibile entro 30 giorni, secondo la previsione del governatore ligure Giovanni Toti.