Una visita "eccellente" alla colonia di pinarella

Visita serale della Reggenza, ieri, alla colonia estiva di San Marino a Pinarella di Cervia. Pensieri, musica e apericena con i ragazzi

Un benvenuto sentito, quello che i ragazzi del Centro Disabili "Colore del Grano" hanno riservato alla Reggenza, leggendo loro un piccolo pensiero su come ognuno ha vissuto la colonia.

Ad accompagnare i Capi di Stato, Stefano Pamieri e Matteo Ciacci, William Giardi, responsabile del Servizio Minori, Simona Casagrande Responsabile Disabilità Colore del Grano e Micol Rossini della Segreteria alla Sanità.

Contenti ed euforici per la visita. Non solo pensieri, ma anche canzoni: i ragazzi avevano preparato un momento musicale per gli ospiti. Presente anche una delegazione di genitori.

Nel corso delle 2 settimane hanno vissuto momenti intensi e condivisi assieme ad altri ragazzi provenienti da Bologna e Lugo.

"C'è un bellissimo scambio tra tutti loro – ha riferito Rossella Selva, coordinatrice generale della colonia estiva - perché sono anni che si frequentano ed è per loro un importante momento di integrazione e socializzazione".

I Capitani Reggenti torneranno alla Colonia di Pinarella il prossimo 13 settembre, nel turno degli anziani, che partirà domenica.



Silvia Sacchi