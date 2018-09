1° Settembre: Giornata Nazionale per la Custodia del Creato

La Giornata Nazionale per la Custodia del Creato è un'iniziativa voluta dalla Conferenza Episcopale Italiana per riaffermare l'importanza, anche per la fede, dell'ambientalismo con tutte le sue implicazioni etniche e sociali.



Si tratta del 13° anno in cui si celebra la giornata. I Vescovi Italiani hanno inviato un messaggio per la giornata di oggi, citando il libro della Genesi: “Finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno”, per evidenziare come l’alleanza tra l’umanità e la terra sia una promessa per la cristianità fin dall’origine del creato.



I Vescovi invitano a non rassegnarsi di fronte alle devastazioni causate dal riscaldamento globale, attivandosi in un impegno per la prevenzione e per promuovere le azioni necessarie per rimuoverne le cause. Ciò sarà possibile, scrivono, solo assumendo " il criterio del bene comune inteso in senso ampio, includendo le generazioni future e tutte le creature, che implica scelte efficaci nel campo della politica e dell'economia ambientale, in grado di coniugare la promozione di un lavoro dignitoso ad una forte attenzione per l'ambiente".



Anche la diocesi di San Marino-Montefeltro celebrerà oggi la giornata, in collaborazione con la Giunta di Castello di Montegiardino. L'appuntamento è di fronte alla Chiesa di Montegiardino alle 17:30. Il Vescovo, Mons. Andrea Turazzi, terrà la messa nel parco del Castello di Montegiardino attiguo alle scuole.



Il Comunicato Stampa della Diocesi San Marino-Montefeltro