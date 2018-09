1 Settembre: riapre la stagione della caccia, la dura presa di posizione di APAS

L'APAS condanna quella che definisce non uno sport, ma una “pratica anacronistica”, e insiste per la salvaguardia delle specie protette a livello europeo

“Cosa può esservi di divertente a causare tanto dolore alle altre creature?”. E' la domanda che si pone l'APAS, nel giorno in cui, in tutta la Penisola riapre la caccia alla selvaggina migratoria; per l'apertura generale, invece, è stata fissata la data del 16 settembre. L'Associazione Protezione Animali di San Marino ricorda inoltre che la stagione venatoria – in Repubblica - si chiuderà il 10 febbraio; il 31 gennaio, invece, in quasi tutte le Regioni italiane. Un gap temporale che potrebbe attirare – in quei giorni - i cacciatori residenti nelle zone limitrofe. “Come se non bastassero quelli locali”, sottolinea con rammarico l'APAS, che all'interno dell'”Osservatorio sulla Fauna e relativi Habitat” continua a richiamare al recepimento delle Direttive UE in materia. “Nonostante ciò – sostiene l'associazione – rimangono ancora nel mirino diverse specie protette in tutta Europa, Italia compresa, come fringuello, frosone, verdone, pispola e allodola”. Si afferma – poi - come ogni anno, nella Penisola, vengano abbattuti oltre 200 milioni di animali; e 27.000 tonnellate di piombo delle cartucce, quasi mai raccolte – nonostante l'obbligo –, vengano disperse nei boschi: “finendo con l'inquinare suolo e falde acquifere”. “La caccia – continua APAS – è morte anche per l'uomo, perché provoca il ferimento e addirittura la morte di decine di persone ogni anno tra cacciatori, turisti, escursionisti, raccoglitori di funghi, amanti della montagna e bambini”.