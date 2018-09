Play Deejay: confermato il concerto di questa sera con J-Ax, Rovazzi e Baby K

Terza giornata di Play Deejay con il concerto di J-Ax,Rovazzi e Baby K che si svolgerà anche in caso di pioggia al Piazzale di Cava Antica. Domani ultima giornata di sport con la prima Play Run Event

Il tempo non è stato clemente con i fan di J-Ax, Rovazzi e Baby K. Giornata partita con sole e energia con il primo bike event, ma previsioni per la serata che non promettono bene.

Lo sport e la musica però non si arrendono: dall'organizzazione fanno sapere che il concerto si svolgerà anche in caso di maltempo e sempre nel Piazzale di Cava Antica.

Sul Titano intanto sono arrivati i primi due protagonisti dei tormentoni italiani, Rovazzi e Baby K, insieme al conduttore della serata, Rudy Zerbi.

Ma Play Deejay non finisce con stasera: domattina il 1° Play Run Event, la corsa competitiva e non di 8 chilometri. Per chi è alle prime armi, prevista anche una camminata ludica di 5 chilometri, sempre tempo permettendo.

Proseguiranno poi anche fino al pomeriggio le sessioni di allenamento dello sport village sopra il palco del Parcheggio 6, nel Campo Bruno Reffi e all'interno della Functional Area.



Nel video l'intervista a Linus, direttore artistico di Play Deejay.



Silvia sacchi