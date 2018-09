Due giovani sammarinesi in viaggio per incontrare le comunità all'estero

I giovani sammarinesi Gionata Santi e Giacomo Santi partiranno oggi per un viaggio in visità alle comunità di cittadini sammarinesi in Francia e Belgio.



I due hanno vinto il bando di concorso organizzato dalle nove Giunte di Castello e dalla Consulta dei cittadini sammarinesi all’estero con l'obiettivo di mettere in contatto diretto i ragazzi residenti con i cittadini che abitano nelle comunità fuori confine.



Gionata e Giacomo saranno ospiti di alcune famiglie delle comunità e aggiorneranno costantemente i loro Social Network per documentare tutti i diversi momenti sociali e culturali. Al termine dell'esperienza presenteranno un video al pubblico.



La prima tappa del loro viaggio è Bordeaux, poi proseguiranno il 4 settembre verso Parigi. Visiteranno poi Brusselles, Tiercelet, Metz e Grenoble fino al loro rientro, il 16 settembre, a San Marino.



