Amicizia Montegiardino-Bléré: oggi la firma del gemellaggio

Si rinnova l'amicizia tra il castello di Montegiardino e Bléré, comune francese nella regione del Centro-Valle della Loira. Oggi la firma del gemellaggio. Ha partecipato alla cermionia una delegazione di oltre 30 ospiti insieme all'ambasciatore presso la Repubblica Francese, Savina Zafferani. Il legame tra i due luoghi è iniziato ufficialmente nel novembre 2017, con una prima firma in terra francese, e sta portando collaborazioni in campo turistico, eno-gastronomico, culturale ma anche sportivo. Di qualche mese fa lo scambio culturale tra studenti delle scuole medie. La delegazione francese parteciperà alla giornata del 3 settembre. "Speriamo che le basi gettate oggi possano servire per costruire qualcosa di importante - ha affermato il capitano di castello di Montegiardino, Giacomo Rinaldi - soprattutto opportunità per i giovani".



mt