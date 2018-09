3 settembre: gli auguri a San Marino dal mondo

Non solo Donald Trump e Vladimir Putin, in occasione della Festa di San Marino e della Fondazione della Repubblica del 3 settembre sono tanti gli stati a inviare dal web i propri auguri al Titano.



Scrive ai Capitani Reggenti anche il Presidente dell'Accademia Geopolitica e Console onorario di Macedonia in Armenia Arayik Sargsyan: "In quanto repubblica più antica del mondo, San Marino ha rappresentato per oltre un millennio un faro di principi democratici e di autogoverno. L'Armenia dà valore alla sua partnership con San Marino e spera di continuare le nostre forti relazioni.



Da twitter i messaggi di diversi stati esteri per celebrare l'anniversario della repubblica più antica del mondo. Ne abbiamo raccolti alcuni.



Il Ministero degli Affari Esteri della Lituania



I più sinceri auguri per la Festa Nazionale alla Repubblica di #SanMarino! 🇸🇲 pic.twitter.com/eX95kiuJRr — Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) 3 settembre 2018

Auguri per l'anniversario della Repubblica di San Marino 🇸🇲



Happy #NationalDay to all of our friends in #SanMarino! pic.twitter.com/Vg7yMMJDxR — Lauri Bambus 🇪🇪 (@LauriBambus) 3 settembre 2018

I nostri migliori auguri a #SanMarino che oggi sta celebrando la #FestaNazionale. #3settembre, il giorno della fondazione della Repubblica 🇸🇲. @SegrEsteriRsm pic.twitter.com/86557RW27R — MFA Romania (@MAERomania) 3 settembre 2018

Buon Anniversario della Fondazione della Repubblica di San Marino!



Dear #SanMarino, Happy Anniversary of the Foundation of the Republic! 🇮🇱🇸🇲 pic.twitter.com/I7NYVWjI5W — Israel ישראל (@Israel) 3 settembre 2018