3 settembre: San Marino festeggia il Santo Patrono a 1718 anni dalla fondazione

In mattinata la Santa Messa officiata dal Vescovo Monsignor Andrea Turazzi

1718 dalla fondazione della Repubblica. Da oggi porteranno anche questa data gli atti ufficiali di San Marino perché secondo la tradizione la fondazione risale al 3 settembre 301, quando il Santo morì dopo aver fondato una comunità cristiana. E la festa nazionale del Santo Patrono, come ogni anno, comincia con la parte religiosa, la Santa Messa alla Basilica del Santo.



Un rituale, codificato dal protocollo, con l'ingresso in Basilica dei Capi di Stato, accolti dal Cappellano del Santo Don Roberto Colosio e dai due Massari del Santo, Romano Gatti e Antonio Ceccoli.

Ad officiare la Santa Messa il Vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Andrea Turazzi.



Conclusa la Santa Messa, la tradizionale processione con la Reliquia del Santo, conservata nel busto argenteo, lungo le contrade del Centro Storico fino al porticato antistante Palazzo Pubblico, dove – come sempre - ha luogo la benedizione con l'innalzamento della Reliquia e la sua esposizione ai Capitani Reggenti e al Popolo.