4 settembre: Giornata internazionale del benessere sessuale

Si celebra il 4 settembre la Giornata internazionale del benessere sessuale, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

La Giornata è stata decisa nel 2010 con l'obiettivo di promuovere una più ampia informazione sull'argomento, fornendo anche linee guida sulla salute sessuale piuttosto che terapie contro le infezioni sessualmente trasmesse. Non per nulla lo slogan della prima celebrazione fu 'Let's talk about it!', ovvero 'parliamone', per iniziare a infrangere paure e tabù che circondano la sessualità.



"Il benessere sessuale è fondamentale per la salute stessa e la felicità delle persone. Questo ha un evidente impatto positivo sulle società e i Paesi", scrive l'Oms.

La Giornata viene celebrata in 35 Paesi con attività che vanno dalle tavole rotonde, alle mostre d'arte. Gli organizzatori hanno portato le iniziative nelle scuole, nelle università, in piazza, nelle biblioteche, negli ospedali con il chiaro intento di portare la discussione dappertutto e combattere l'idea che l'argomento vada confinato alla camera da letto.



In Italia gli esperti sono chiari: per avere un buono stato di salute sessuale, bisogna prima di tutto essere in buona salute. E questo significa una dieta attenta, attività fisica, tenersi lontano da alcol, droghe e fumo, e fare prevenzione.