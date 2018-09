Libia: sale il bilancio delle vittime negli scontri a Tripoli

E' salito ad almeno 50 morti e 138 feriti il bilancio delle vittime in una settimana di combattimenti nei sobborghi di Tripoli. Ad avanzare verso il centro della città i miliziani della Settima Brigata. Il tutto mentre dilaga il caos, con i detenuti in fuga dalle carceri. Già convocato, in Italia, un vertice di Governo, per un'analisi della situazione. Al Direttore di Analisi Difesa, Gianandrea Gaiani, abbiamo chiesto se sia davvero a rischio l'Esecutivo guidato da Fayez al Sarraj. “Il problema – afferma - è finanziario: sono i fondi alle milizie. Se si troverà un accordo una tregua potrebbe reggere e al Sarraj potrebbe salvarsi”.