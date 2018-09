Tecnologia 5G: San Marino ha acceso il primo sito. Copertura 5G totale entro fine 2018

L’accensione del primo sito 5G è il primo importante traguardo raggiunto grazie allo sforzo condiviso da TIM, la sua controllata TIM San Marino, NOKIA e il Governo di San Marino, che hanno unito gli sforzi nell’ambito della sperimentazione 5G

È stato acceso a Faetano il primo sito 5G che farà di San Marino la prima nazione europea coperta dalla nuova tecnologia. Ne da notizia Telecom Italia San Marino.



L'antenna installata, un apparato radio a standard 3GPP Rel15 dotato di tecnologia "Massive-MIMO", consente di gestire contemporaneamente decine di segnali radio in entrata e in uscita, adattandosi dinamicamente alla posizione dei singoli utenti e alla domanda di traffico.

La soluzione ‘end to end’ Nokia prevede, inoltre, la virtualizzazione sia delle componenti di rete sia dell’accesso radio.

Il piano di rete del progetto, la cui prima tappa è stata raggiunta grazie alla banda di frequenze 3,5 GHz messa a disposizione dal Governo di San Marino, prevede di completare la copertura 5G entro la fine dell’anno.

TIM, la sua controllata TIM San Marino, NOKIA e il Governo di San Marino hanno unito gli sforzi nell'ambito della sperimentazione 5G, che abiliterà servizi innovativi come: industria 4.0, sicurezza pubblica, smart city e turismo digitale.