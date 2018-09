Project Work e tirocini all'estero: riparte il Corso di Alta Formazione in Processi di Internazionalizzazione

Una iniziativa in collaborazione tra l'Università di San Marino, la Segreteria di Stato agli Affari Esteri e e l’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino

Strategie internazionali, culture, marketing. La quarta edizione del Corso di Alta formazione intende fornire gli strumenti per approfondire il processo di internazionalizzazione, asse portante delle strategie aziendali.

130 le ore di lezione curate da qualificati docenti universitari, diplomatici e dirigenti di aziende multinazionali.

Una delle principali novità didattiche sarà l’insegnamento “L’Internazionalizzazione delle imprese e destinazioni turistiche”, a testimonianza della crescente attenzione verso uno dei motori dello sviluppo economico.

L’approccio alle strategie di internazionalizzazione passa attraverso la trasmissione di strumenti concettuali. Ma non solo teoria in aula.

Al termine del corso alcuni studenti potranno svolgere un tirocinio all’estero presso aziende che operano a livello internazionale, individuate dai rappresentanti diplomatici e consolari della Repubblica. Filippine, Vietnam, Giappone e Indonesia, alcuni dei viaggi degli scorsi anni.

Le iscrizioni già attive, sono da effettuarsi online sul sito web dell’Università e resteranno aperte fino al 28 settembre.



Nel video l'intervista al Segretario Particolare Samuele Guiducci e al Rettore dell’Università degli Studi di San Marino, Corrado Petrocelli.



Silvia Sacchi