Buon compleanno Andrea Camilleri: lo scrittore compie 93 anni

Il mondo della letteratura festeggia oggi il compleanno di uno degli scrittori più amati in Italia, Andrea Camilleri. Nato a Porto Empedocle il 6 settembre 1925, lo scrittore, sceneggiatore, regista drammaturgo e docente di regia spegne in questa giornata 93 candeline. Tanti i capolavori che, negli anni, ci ha regalato: uno su tutti, la serie di libri sul commissario Montalbano da cui è stata tratta anche la fiction interpretata da Luca Zingaretti.

L’autore siciliano raccoglie anche gli auguri dalla sua terra. Dagli autori della “Strada degli Scrittori”, l'auspicio di poter scrivere ancora “cento libri per rischiarare con tenace concetto i chiaroscuri di un’epoca incerta che ha bisogno di un giovanissimo grande vecchio come lui”.

Ad Andrea Camilleri anche gli auguri della San Marino Rtv.