Decreto scuola: i docenti tornano a chiederne il ritiro, "ribadiamo l’esigenza di un confronto costante"

Il gruppo di lavoro che si è costituito in occasione del primo Collegio Docenti delle Scuola Media torna a chiedere il ritiro del decreto scuola. “Se è vero – ricordano - che “l’educazione della persona rappresenta un bene e una priorità fondamentale per la Repubblica, rifiutiamo di adeguarci ad una logica che perde di vista i bisogni degli alunni, peggiora le condizioni lavorative, crea disparità di trattamento per i docenti che sono, insieme agli studenti e alle loro famiglie, i protagonisti della scuola”. “Ribadiamo l’esigenza – concludono - di un confronto costante con tutti gli operatori della scuola, come sempre richiesto dal corpo docente, per ripensare alla stessa in modo complessivo e costruttivo, e non con interventi estemporanei e privi di una reale progettualità”.