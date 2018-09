Prix Italia 2018. Niente finale a Capri per i ragazzi di "Radio Tutti".

"Radio Tutti", il programma condotto dai ragazzi speciali con Anna Gaspari e da Irol non ce la fa ad arrivare alla finale del Prix Italia 2018. È mancata una manciata di voti, secondo alcune indiscrezioni, per essere inseriti al top della programmazione radiofonica internazionale che ogni anno viene premiata al Prix Italia. Anche al Prix è stato comunque riconosciuto al programma il suo contesto di servizio pubblico dove l'integrazione è reale.



"Peccato, forse è una occasione persa per tutti ma la giuria è sovrana" commenta il Dg di RTV Carlo Romeo. Radio Tutti è un programma originale e straordinario, arrivato ormai al suo quarto anno di programmazione e che ha ottenuto comunque altri riconoscimenti internazionali importanti. "Ai ragazzi" aggiunge il Dg "in realtà non interessava più di tanto vincere perché si divertono in studio e il pubblico si diverte insieme a loro".