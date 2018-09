La Riviera romagnola chiude l'estate in positivo

Arrivano buone notizie dagli studi dell'Osservatorio turistico regionale di Unioncamere: in Riviera aumenti di presenze turistiche, nonostante il maltempo. Dati in crescita anche nei primi 7 mesi dell’anno

4 mesi da cui ci si aspetta il botto.

È l'estate in riviera. Tra mare, rassegne, eventi e fuochi d'artificio, è sempre festa.



E anche ora che si iniziano a fare i primi bilanci, si continua a festeggiare, perchè le proiezioni per l'estate 2018 sono positive, con un incremento degli arrivi dell'1,8%, con oltre 5 milioni di turisti, e delle presenze dell'1,5%, che salgono a oltre 34 milioni, con una crescita sia dei turisti italiani che stranieri.

Ottimi risultati quindi, nonostante il maltempo che quest'anno ha caratterizzato alcuni weekend, rispetto all’estate di pieno sole dello scorso anno.

"Nel 2017 abbiamo raggiunto uno degli obiettivi strategici di questa legislatura – afferma l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini - con l’industria turistica che ha superato la soglia del 10% del valore del pil. La direzione è giusta e continueremo a lavorare per consolidare e migliorare i risultati raggiunti e conquistare nuove fette di mercato" dice l'assessore.

Crescono le presenze anche nei primi sette mesi dell'anno con numeri che toccano addirittura un +11% degli arrivi nelle maggiori città d’arte e d’affari dell’Emilia-Romagna e un +17% nei siti termali.



Silvia Sacchi