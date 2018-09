Siria: proseguono i bombardamenti contro le postazioni islamiste nella regione di Idlib

In Siria proseguono i bombardamenti preparatori in vista dell'offensiva dei Governativi su Idlib: ultima roccaforte dei ribelli islamisti. Aerei russi, in particolare, hanno colpito in più occasioni alcune fortificazioni, ed edifici che l'intelligence aveva segnalato come depositi di armi dei terroristi di Tahrir al Sham: l'ala siriana di al Qaeda, che controlla la maggior parte della Regione ribelle. Segnalati anche brevi scambi di artiglieria tra l'esercito di Damasco e le formazioni islamiste. Per domani è previsto a Teheran il vertice tra Russia, Iran e Turchia per definire le modalità e i limiti dell'annunciata offensiva di terra. La zona di Idlib, infatti, era stata affidata al controllo turco, secondo gli accordi di Astana raggiunti proprio tra Mosca, Teheran e Ankara.