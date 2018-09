8 settembre: Giornata internazionale dell'alfabetizzazione

L'8 settembre si celebra la Giornata internazionale dell'alfabetizzazione, una ricorrenza istituita dall'UNESCO nel 1995.



Si stima che nel mondo gli analfabeti fra gli adulti siano 750 milioni, di cui oltre il 60% sono donne. Oltre 260 milioni di bambini e giovani non beneficiano dell'istruzione scolastica. Più della metà della popolazione analfabeta si trova nell'Asia Occidentale e Meridionale, il 24% nell'Africa subsahariana, il 12% in Asia Orientale, il 6,6% negli Stati Arabi e il 4,2% nell'America latina.



Il tema scelto per la giornata del 2018 è "Alfabetizzazione e sviluppo delle conoscenze". L'UNESCO si dice attivamente impegnata nella ridefinizione delle politiche di alfabetizzazione e nell'incoraggiare le pratiche educative innovative. Dall'organizzazione il supporto a varie forme di cooperazione del settore pubblico e privato poiché, scrivono "solo una comprensione globale della causa educativa può consentire una risposta adeguata ai bisogni di un mondo che sembra reinventarsi ogni giorno".