"Back to the Borg": il Palio Don Bosco 2018 dedicato a "Ritorno al futuro"

Da qualche giorno in Repubblica circola un volantino con scritto "Salva la torre dell'orologio - Il campanile di Borgo colpito da un fulmine".



Si tratta di un omaggio al volantino che circolava a Hill Valley nel film "Ritorno al futuro", a cui è dedicata l'edizione 2018 del Palio Don Bosco.



L'evento, ribattezzato per questa occasione "Back to the Borg", si terrà sabato 8 e domenica 9 in Piazza Grande a Borgo Maggiore.



Come sempre nel castello si terrà la sfida fra le 6 frazioni del Castello di Borgo in una serie di giochi sotto gli occhi degli spettatori. In serata previsto il concerto di I-Team Rock Band con le canzoni di film e telefilm anni 70/80/90.