Caos vaccini: resta l'obbligo, torna l'autocertificazione fino a marzo 2019

300mila firme di "IoVaccino" in parlamento

Resta l'obbligo di vaccinare i bambini che accedono ad asili e scuole materne, cosi' come previsto dalla legge Lorenzin ma e' consentita l'autocertificazione fino a marzo 2019. La proroga dell'autocertificazione arriva con un emendamento al decreto milleproroghe, approvato nelle Commissioni Bilancio e affari costituzionali. I presidi danno l'allarme: 'Serve certezza del diritto. Cosi' aumenta il caos che gia' regna nelle scuole'. Intanto, sono state consegnate in Parlamento le quasi 300.000 firme raccolte dall'associazione IoVaccino per chiedere di non indebolire la legge sull'obbligo vaccinale: “firme con le quali vogliamo sensibilizzare i parlamentari a un discorso più serio e articolato sul tema, anche insieme con le società scientifiche' - spiega Stefano Zona - medico specialista in malattie infettive e membro del comitato scientifico di IoVaccino.



Nel video, l'intervista all'ex ministro della Salute, Beatrice Lorenzin