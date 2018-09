Crollo Ponte: nove indagati in Autostrade

Sono nove le persone di Autostrade che stanno ricevendo l'avviso di garanzia per il crollo del ponte Morandi a Genova, tra loro l'AD Giovanni Castellucci e il direttore operativo Paolo Berti.



Per il ministero dei Trasporti risultano indagati Vincenzo Cinelli, capo della direzione generale, il suo predecessore Mauro Coletta e Bruno Santoro, dirigente della direzione generale. Indagati anche l'ex membro della commissione ispettiva del ministero sul crollo, Antonio Brencich, Mario Servetto e Provveditorato opere pubbliche. Due gli indagati in Spea. La Procura ha chiesto l'incidente probatorio.



Il ministro Toninelli e Autostrade esprimono 'piena fiducia nella magistratura'. Toti, entro ottobre 2019 nuovo viadotto sul Polcevera. Piano, il nuovo ponte durerà mille anni e sarà d'acciaio. 'Noi ci siamo, lavoreremo in squadra con Fincantieri. Poter collaborare con l'architetto Piano e' un privilegio', ha detto Castellucci.