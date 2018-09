San Marino: colpo di coda dell'estate e motogp negli arrivi in Repubblica

Parcheggi già esauriti in tarda mattinata per l'afflusso costante di turisti. Le aree del centro storico già complete e col semaforo rosso. Così anche il parcheggione, P9 per cui le macchine sono state dirottate lungo Fonte dell'Ovo.

Molti turisti anche stranieri, appassionati di moto vista la concomitanza del Gran premio di motomondiale San Marino e Riviera di Rimini.

Complice anche un colpo di coda dell'estate prima dell'arrivo di nuove perturbazioni