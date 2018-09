"Giornata della Memoria dei marinai scomparsi in mare”: commemorazione anche da Rimini

Per non dimenticare il sacrificio di marinai, militari e civili. La commemorazione dei caduti in mare giunge alla 75° edizione. Organizzata dalla Marina Militare si svolgerà al Monumento Nazionale al “Marinaio d'Italia” a Brindisi. La scelta della data, 9 settembre, ha un significato storico e preciso per la Marina Militare. È legata all'affondamento della Corazzata Roma e dei Cacciatorpediniere Vivaldi e Da Noli, dove sono deceduti oltre 1700 marinai.



Anche il nuovo Comandante del compartimento marino e del Porto di Rimini Pietro Micheli ha ricordato e sottolineato i pericoli del mare.

La cerimonia sarà presieduta dal sottosegretario alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi e dal Capo di Stato Maggiore della Marina, l'ammiraglio di squadra Valter Girardelli per rendere omaggio a tutti i marinai, militari e civili.