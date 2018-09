Network Day a Rimini: 135 associazioni contro odio e violenza

Tra gli ospiti più attesi l'ex Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini

“L'incontro di chi ha a cuore i diritti e la democrazia”. È lo slogan di Network Day che ha riunito più di 130 associazioni per contrastare “la politica violenta di questi periodi”. L'iniziativa, ideata da Rebel Network al Teatro degli Atti di Rimini, ha assunto “una dimensione eccezionale, quasi inaspettata” ci dice l'organizzatrice Luisa Rizzitelli.



Tante realtà nazionali e internazionali come Greenpeace e Amnesty International oltre alla CGIL Nazionale con la segretaria Tania Sacchetti e Graziano Urbinati della CGIL Emilia Romagna. Tra gli ospiti più attesi Laura Boldrini, ex Presidente della Camera.



Presenza, quella della Boldrini, definita “sgradita” dal Coordinatore Provinciale di Forza Nuova Mirco Ottaviani. Nel pomeriggio i manifestanti di Forza Nuova si sono mobilitati per chiedere “il rimpatrio immediato di tutti gli immigrati che hanno commesso reati o che, per forza di cose, non sono integrabili nel nostro tessuto sociale".