A Rimini il flash mob dei partigiani. Gnassi: "Siamo qui contro il fascismo"

A Rimini questo pomeriggio il presidio dell'Associazione Nazionale Partigiani in piazza Tre Martiri: "Il fiore del partigiano". Il flash mob, organizzato in concomitanza del corteo degli attivisti di Forza Nuova di oggi, è stato pensato anche in ricordo dell'8 settembre 1943, data in cui iniziarono ad organizzarsi le prime formazioni partigiane sancendo l'inizio della resistenza antifascista.



Grande partecipazione in Piazza, fra cui il sindaco Andrea Gnassi che è intervenuto. "Rimini oggi è qui perché è una città libera e democratica. Rimini è qui in nome della libertà, uguaglianza, della libertà delle persone. Siamo qui contro il fascismo" ha dichiarato.



Toccante l'intervento del partigiano Valter Vallicelli: "Sono uno dei pochi partigiani ancora viventi...quando si viene in questa piazza e si sente questo affetto, mi viene da pensare che la lotta che abbiamo fatto è valsa a qualche cosa".