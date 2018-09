10 settembre: Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio

La Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, voluta dall'Organizzazione Mondiale della Salute è stata istituita a partire dal 2003. Si tratta di una opportunità di sensibilizzazione per tutti i settori della società che hanno avuto a che fare con il suicidio.



Secondo una stima dell'OMS ogni anno nel mondo muoiono circa un milione di persone per suicidio. Secondo questi dati il tasso di mortalità per suicidio attualmente è di 14,5 persone ogni 100.000 abitanti. Ogni 40 secondi nel mondo, ogni giorno, avviene una morte per suicidio.



Il suicidio può essere la seconda o la terza causa di morte tra gli adolescenti e i giovani adulti nei paesi industrializzati. È inoltre la tredicesima causa di morte in tutto il mondo fra le persone di ogni fascia di età.



In Italia, i suicidi nel 2015 sono stati 3.935, pari a 6,5 persone ogni 100.000 abitanti. Il numero di persone che si tolgono la vita oscilla ogni anno tra 3.500 e 4.000. A togliersi la vita sono soprattutto gli uomini, di cui i suicidi registrati sono il triplo rispetto alle donne.



L’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, già da diversi anni, ha avviato un servizio per la prevenzione dei suicidi e per la gestione della crisi emozionale che ne è spesso la causa. Il numero della loro help line a cui rivolgersi in caso di emergenza è 06.33777740. Tutte le informazioni a riguardo sul sito giornataprevenzionesuicidio.it .