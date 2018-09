Aeroporto Marconi chiuso per 4 giorni, voli su altri scali. Gli orari dello Shuttle Rimini Bologna Airport

Nell’ambito del programma di manutenzione periodica delle infrastrutture di volo, la pista dell’Aeroporto Marconi di Bologna sarà chiusa al traffico aereo dalle ore 00:01 del 14 settembre alle ore 06:00 del 18 settembre 2018 per lavori di rifacimento di un ampio tratto della pavimentazione (per una lunghezza pari ad un chilometro), e dell’intero raccordo “G”, con riqualifica della relativa segnaletica orizzontale e l’installazione di nuovi dispositivi luminosi.



Per 4 giorni dunque non potranno essere operati voli da/per Bologna e le compagnie aeree, già informate, hanno scelto in parte di cancellare i voli e in parte di operare su scali alternativi, tra cui il Fellini di Rimini.



Il servizio di linea regolare “Shuttle Rimini Bologna Airport” sarà operativo il Giovedì 13 settembre con ultima corsa alle 21:45;

Venerdì 14 settembre, l’ultima corsa da Bologna verso la Riviera è prevista alle ore 1.00.

Dopodiché lo Shuttle riprenderà martedì 18 settembre: la prima corsa con partenza da Riccione verso Bologna è prevista alle ore 03:00. Mentre la tratta opposta dal Marconi a Riccione alle 06:00.