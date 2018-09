Fondiss: Alberto Chezzi presidente pro tempore del neo Comitato Amministratore

Nella seduta di settembre si è insediato il neo nominato Comitato Amministratore Fondiss, che ha nominato Presidente pro tempore, Alberto Rino Chezzi.



"La nomina - si legge in una nota stampa - è stata fatta nel rispetto della legge che prevede il criterio della rotazione in modo tale che le tre componenti - pubblica, sindacale e datoriale - ricoprano la carica almeno una volta nell’arco della durata di un mandato".



Il Comitato ha ringraziato il Presidente uscente Renato Nibbio per l’impegno e per l’opera prestata durante il suo mandato annuale.



Si delinea dunque il nuovo organismo che, oltre al Presidente Chezzi, è composto da Luca Barberini, Sandy Bollini, Flavio Casetti, Maria Antonietta Pari, Andrea Righetti, David Rosei, Natalino Sbraccia e Arianna Serra.



"Il mio mandato sarà caratterizzato dalla trasparenza ed informazione nei confronti degli iscritti e della cittadinanza - ha detto Alberto Chezzi - come il Comitato Amministratore ha già da tempo posto alla base della sua attività".