Mi Gusto San Marino, in archivio l'edizione dei record

Va in archivio come l’edizione migliore sempre, la quinta di Mi Gusto San Marino. Record di pubblico e di piatti venduti nei vari stand in Via Eugippo e in Piazza della Libertà, anche grazie al forte legame con il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini. Lo staff ringrazia istituzioni, espositori e i ristoranti del Centro Storico e si prepara per l'appuntamento dell'anno prossimo con tante novità.