Romagna: fine fermo pesca, da oggi pesce fresco sui banchi dei mercati ittici

E' finito ieri sera a mezzanotte il periodo di fermo obbligatorio di pesca a strascico in mare in Romagna, iniziato il 30 luglio. Dopo uno stop di 42 giorni dunque i pescatori della Riviera tornano a gettare le reti in mare, rifornendo di pesce fresco i banchi dei mercati ittici regionali, da Porto Garibaldi a Cesenatico, fino a Rimini. Notoriamente la stagione autunnale risulta quella più pescosa e con la maggiore varietà di specie. In altre zone d'Italia il fermo pesca è iniziato più tardi, nel mese di agosto, quindi da San Benedetto del Tronto a Termoli si torna in mare il 23 settembre, mentre in Puglia il 7 ottobre.