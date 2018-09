"Viaggio dei sensi” con 18 fra i migliori cuochi Romagnoli. Un mix di cucina, arte e cultura

Il programma ideato da Destinazione Romagna e la sua Romagna Osteria con gli chef della Brigata del Diavolo

Portare il buono e il bello del nostro territorio con piatti sublimi e ricercati. È lo spirito che muove Destinazione Romagna e la sua Romagna Osteria che pone al centro il “food” grazie alla brigata di 18 chef, inclusi Fabio Drudi e Luigi Sartini della Taverna Righi di San Marino, che lasciano i loro ristoranti per cucinare nelle piazze e nei borghi romagnoli.



Un “viaggio dei sensi” che al momento prevede 8 serate, fino al 30 novembre, reso possibile da Destinazione Romagna con la collaborazione dei comuni. Un edizione zero che vuole essere la rampa di lancio per creare una serie di pacchetti turistici sul mercato nazionale e internazionale.



Nel video interviste a Fausto Fratti, ideatore Brigata del Diavolo, Gianpaolo Raschi, Chef ristorante Guido e Andrea Gnassi, Sindaco di Rimini