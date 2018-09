11 settembre, 17 anni dopo l'attentato riapre la stazione della metropolitana

Una ricostruzione che ha un sapore di rinascita di tutto il popolo americano. La fermata di Cortlandt Street fu travolta e sepolta da tonnellate di macerie quando le Twin Towers crollarono

17 anni fa l'attentato a New York, a Washington e in Pennsylvania.



Quasi 3 mila le vittime della strage che cambiò la storia dell'America, e tra queste compare anche un nome sammarinese: quello di Steven Giorgetti, figlio di emigrati in cerca di fortuna negli Stati Uniti, come tanti sammarinesi all'epoca. Si trovava al World Trade Center per un incontro di lavoro.

E quella mattina, l’11 settembre 2001, le Torri Gemelle furono le prime ad essere colpite.



Proprio lì verrà riaperta la stazione della metropolitana, andata completamente distrutta nell'attacco. Una ricostruzione, simbolo della determinazione dei newyorkesi, vissuta come una fase di rinascita.



Come ogni anno, in occasione dell'anniversario della strage, le cerimonie in ricordo delle vittime coinvolgeranno tutto il Paese.

Nella capitale americana, il Pentagono organizzerà una cerimonia per i militari caduti nell’attacco.

Il Presidente Donald Trump sarà invece in Pennsylvania, a Skansville, dove si schiantò il volo United 93. A New York, sopravvissuti e familiari delle vittime si raduneranno a Ground Zero, dove sorgevano le Torri Gemelle.



Silvia Sacchi