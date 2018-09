11 settembre 1961: Nasce il WWF

Il World Wildlife Fund ("fondo mondiale per la vita selvatica", intesa come "natura"), noto a tutti come WWF, nacque su iniziativa del biologo britannico Julian Huxley. In un incontro fra sedici dei più noti naturalisti del mondo a Morges, nella Svizzera francese si costituì l'organismo, con l'obiettivo di impegnarsi in azioni concrete per la salvaguardia della natura e delle specie in pericolo.



Come logo venne scelto un panda gigante sin dalla fondazione nel 11 settembre 1961. L'idea fu di Sir Peter Scott, che lo disegnò personalmente nel vecchio logo. Da allora è diventato l'animale simbolo della conservazione della Natura.



Ad oggi il WWF è la maggiore organizzazione mondiale impegnata nella difesa della natura, con oltre 5 milioni sostenitori. La missione primaria indicata nello statuto è "bloccare la degradazione dell'ambiente naturale del pianeta e di costruire un futuro in cui l'uomo vivrà in armonia con la natura".